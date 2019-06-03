، رمضان 1300هـ ... مولد المؤسس ومذابح الإنجليز بمصر وظهور التلفاز ،

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تستمر "الخليج 365" في عرض أحداث شهر رمضان في كل مائة عام، وها نحن نقف على أعتاب شهر رمضان عام 1300 هجري والذي يصادف عام 1882 ميلادي.
وتفصيلاً، شهد رمضان في هذا العام أحداثًا كبيرة؛ حيث انطلقت الدولة السعودية الثانية في ربوع نجد وأعلنت الرياض عاصمة بدلاً من الدرعية وقبل عام 1882 وتحديدًا وفي عام 1880 ولد عبدالرحمن بن فيصل طفلاً سماه عبدالعزيز، وبرع الطفل حتى عندما بلغ عامين في عام 1882 ظهرت عليه إمارات الذكاء وعندما بلغ عبدالعزيز السابعة من العمر أصبح مهتمًا باللعب بالسيف والبندقية أكثر من اهتمامه بالدروس الدينية وكان هو مؤسس المملكة العربية السعودية وعاصر المؤسس جميع مراحل الدولة السعودية الثانية.
ومن ناحية أخرى ضربت السفن الإنجليزية سواحل مصر، في عام 1300 هجري، وقامت بمذابح هائلة وخصوصًا في الإسكندرية، وأعلن في لندن عن إطلاق أول صندوق مرئي وهو ما يُعرف بالتلفاز لاحقًا.
رمضان 1300هـ ... مولد المؤسس ومذابح الإنجليز بمصر وظهور التلفازخالد خليل الخليج 365 2019-06-03
تستمر "الخليج 365" في عرض أحداث شهر رمضان في كل مائة عام، وها نحن نقف على أعتاب شهر رمضان عام 1300 هجري والذي يصادف عام 1882 ميلادي.
وتفصيلاً، شهد رمضان في هذا العام أحداثًا كبيرة؛ حيث انطلقت الدولة السعودية الثانية في ربوع نجد وأعلنت الرياض عاصمة بدلاً من الدرعية وقبل عام 1882 وتحديدًا وفي عام 1880 ولد عبدالرحمن بن فيصل طفلاً سماه عبدالعزيز، وبرع الطفل حتى عندما بلغ عامين في عام 1882 ظهرت عليه إمارات الذكاء وعندما بلغ عبدالعزيز السابعة من العمر أصبح مهتمًا باللعب بالسيف والبندقية أكثر من اهتمامه بالدروس الدينية وكان هو مؤسس المملكة العربية السعودية وعاصر المؤسس جميع مراحل الدولة السعودية الثانية.
ومن ناحية أخرى ضربت السفن الإنجليزية سواحل مصر، في عام 1300 هجري، وقامت بمذابح هائلة وخصوصًا في الإسكندرية، وأعلن في لندن عن إطلاق أول صندوق مرئي وهو ما يُعرف بالتلفاز لاحقًا.
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
02:20 AM
"الخليج 365" تواصل عرض أحداث الشهر الفضيل كل مائة عام
تستمر "الخليج 365" في عرض أحداث شهر رمضان في كل مائة عام، وها نحن نقف على أعتاب شهر رمضان عام 1300 هجري والذي يصادف عام 1882 ميلادي.
وتفصيلاً، شهد رمضان في هذا العام أحداثًا كبيرة؛ حيث انطلقت الدولة السعودية الثانية في ربوع نجد وأعلنت الرياض عاصمة بدلاً من الدرعية وقبل عام 1882 وتحديدًا وفي عام 1880 ولد عبدالرحمن بن فيصل طفلاً سماه عبدالعزيز، وبرع الطفل حتى عندما بلغ عامين في عام 1882 ظهرت عليه إمارات الذكاء وعندما بلغ عبدالعزيز السابعة من العمر أصبح مهتمًا باللعب بالسيف والبندقية أكثر من اهتمامه بالدروس الدينية وكان هو مؤسس المملكة العربية السعودية وعاصر المؤسس جميع مراحل الدولة السعودية الثانية.
ومن ناحية أخرى ضربت السفن الإنجليزية سواحل مصر، في عام 1300 هجري، وقامت بمذابح هائلة وخصوصًا في الإسكندرية، وأعلن في لندن عن إطلاق أول صندوق مرئي وهو ما يُعرف بالتلفاز لاحقًا.
، رمضان 1300هـ ... مولد المؤسس ومذابح الإنجليز بمصر وظهور التلفاز ،
المصدر : الخليج 365
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