شاهد: “الكهرباء” تنشر صوراً للأضرار التي خلفتها التقلبات الجوية وتسببت في انقطاع الخدمة...

نشرت الشركة السعودية للكهرباء اليوم (الأحد) صوراً للأضرار التي خلفتها التقلبات الجوية والرياح وأدت إلى سقوط أبراج مهمة، نتج عنها انقطاع الخدمة عن مدن وقرى جنوب المملكة. وأوضحت أن فرق الصيانة الميدانية في السعودية للكهرباء تعمل على معالجة الآثار، وتواصل فرقها الفنية عملها الدؤوب لإعادة الخدمة الكهربائية لمن تبقى من المشتركين المتضررين من الانقطاعات جنوبي المملكة خلال الساعات المقبلة، مقدمة اعتذارها عما حدث.

وشهدت بعض مناطق المملكة الجنوبية (جازان وعسير ونجران) حالة انقطاع في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، مما استنفر كل الجهات الخدمية. واعتذرت الشركة السعودية للكهرباء للمشتركين عن انقطاع الخدمة، مرجعة ذلك إلى سوء الأحوال الجوية، وأكدت الشركة أن فرقها الفنية الميدانية بدأت العمل حالياً لإعادة الخدمة تدريجياً.