“السجون”: السداد لمستفيدي خدمة “فُرِجَتْ” عبر منصة أبشر فقط ولا يتم التعامل...

قالت المديرية العامة للسجون إن السداد لمستفيدي خدمة “فُرِجَت” من خلال منصة أبشر فقط، ولا يتم التعامل مع بعض الفواتير التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن خدمة “فُرِجَت” يستفيد من إصدارها الأول النزلاءُ الموقوفون في القضايا المالية -غير الجنائية- لقضيةٍ ماليةٍ واحدة عن كل سجين، على ألّا تكون لديه قضايا أخرى، وتشمل الخدمةُ النزلاءَ في جميع سجون المملكة. يُذكر أن خدمة “فرجت” تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة “أبشر” وتأتي ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية.