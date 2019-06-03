حت السفارة السعودية في الفلبين آخر مستجدات حـادثة فقدان الطالب عبد الله الشريف الذي انقطع الاتصال به بعد إقلاعه مع مدربه في رحلة طيران تدريبية. وقالت السفارة، إن وفداً رفيع المستوى من السفارة انتقل إلى جزيرة “ميندورو” الجاري البحث فيها عنه، للوقوف على مجريات البحث والإنقاذ التي تقوم بها السلطات الفلبينية، واطلع على جميع إجراءات البحث التي تمت منذ فقدان الطائرة حتى تاريخه.
وأضافت أن وفد السفارة شارك في وضع الخطة التالية للبحث والتحري والتي تتمثل في البحث عن الممرات المائية و11منطقة برية، على أن تشمل المناطق التي يسيطر عليها بعض الجماعات المسلحة. وأشارت إلى أنه نظراً للوضع الأمني غير المستقر في تلك الجزيرة، قامت السفارة بإقناع أقارب المواطن الشريف بنقلهم إلى مانيلا، مؤكدةً أنها سوف تستمر ببذل كافة الجهود للبحث بالتنسيق مع السلطات الرسمية الفلبينية ذات العلاقة. ودعت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة ومصدر المعلومة عند النشر، ومتابعة البيانات الصادرة من السفارة كي لا تؤثر على مجريات التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان من سفارة المملكة في الفلبين بشأن عبدالله الشريف الذي فُقِدَ أثناء رحلة طيران تدريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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