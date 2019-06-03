صور.. انهيار سقف نفق تحت الإنشاء بتبوك على 10 أشخاص.. والدفاع المدني يتدخل وينقذهم

تمكّنت فرق الدفاع المدني في تبوك، من إنقاذ 10 أشخاص محتجزين تحت أنقاض جزء من سقف نفق تحت الإنشاء بحي المهرجان وسط مدينة تبوك، كان قد انهار صباح اليوم الأحد، حيث تم إخراجهم ونقلهم عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى.

من جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي لمدني تبوك عبدالعزيز الشمري، أنه تم تحريك فرقة التدخل في حوادث الانهيارات والزلازل لإخراج المحتجزين، حيث تبيّن تعرّض عدد من العمال الذين كانوا فوق الجزء المنهار لإصابات متوسطة. كما أضاف الشمري، أن الحادث وقع نتيجة سقوط جزء من سقف النفق أثناء عملية الصب، حيث تم نقل بعض الحالات قبل وصول فرق الدفاع المدني إلى الموقع ومسح الموقع بالكامل للتأكد من عدم وجود أشخاص تحت الأنقاض.

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