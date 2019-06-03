الجبير ردًا على بيان قطر: الدول التي تملك قرارها تُعلن مواقفها خلال الاجتماعات وليس بعدها

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن تحريف قطر للحقائق ليس مُستغربًا، لافتًا إلى أن الدول التي تملك قرارها تُعلن عن مواقفها وتحفظاتها خلال الاجتماعات وليس بعد انتهائها.

وكتب الجبير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات!».

وأضاف الجبير: «قطر تتحفظ اليوم على بيانين يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية».

واختتم الجبير تغريداته، قائلًا: «الجميع يعلم أن تحريف قطر للحقائق ليس مستغربًا».

وبدلت قطر موقفها، وأعلنت رفضها بيانَيْ قمة مجلس التعاون والقمة العربية؛ حيث أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس الأحد، تحفظ بلاده على بيانَيْ القمتين الخليجية والعربية في مكة المكرمة.

وقال آل ثاني في تصريحات لوسيلة إعلام عربية، إن قطر تتحفظ على بيانَيْ القمتين العربية والخليجية؛ لأن بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة.

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وزعم الوزير القطري أنهم لم يتمعنوا في بيانَيْ قمتي مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية، ولذلك قررت بلاده التحفظ والرفض.

ومن جانبه، أدان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، تراجع قطر عما تم الاتفاق عليه في قمة دول مجلس التعاون التي عقدت قبل يومين في مكة المكرمة.

وقال الوزير الإماراتي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «يبدو لي أن الحضور والاتفاق في الاجتماعات ومن ثم التراجع عما تم الاتفاق عليه يعود إما إلى الضغوط على الضعاف فاقدي السيادة أو النوايا غير الصافية أو غياب المصداقية، وقد تكون العوامل هذه مجتمعة».

وفي وقت سابق اليوم، أبدى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، استغرابه من تحفظ قطر على البيان الصادر عن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أكد المبادئ التي تضمنتها اتفاقية الدفاع المشترك من أن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ، كما أكد أيضًا قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه؛ لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة، ما يعكس مدى تراجع هدف تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون في أولويات سياسة دولة قطر، ويؤكد أن ارتباطها بأشقائها أصبح ضعيفًا جدًا في الوقت الذي أصبحت فيه مديونة وتستنجد بالوسطاء لإنقاذها من أزمتها.

وقال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن مشاركة قطر في قمم مكة الثلاث، كانت ضعيفة وغير فاعلة ولا تتناسب بأي حال من الأحوال مع أهمية هذه القمم وخطورة الظرف الذي انعقدت فيه والغايات المنشودة منها في الحفاظ على الأمن القومي المشترك ومواجهة التحديات التي تهدد الدول العربية والإسلامية وتقوية سبل ودعائم العمل المشترك بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها ويرسخ السلم فيها.

وأوضح وزير الخارجية أن عدم تجاوب قطر مع المطالب العادلة التي تقدمت بها دولنا أدى إلى استمرار أزمتها وإطالة أمدها، فنحن لا مصلحة لنا في إطالة أزمة قطر، لكنها ليست راغبة في الحل بعد أن وضعت نفسها في الخط المخالف لأشقائها وهو أمر لا يصب مطلقًا في مصلحة الشعب القطري الذي سيظل جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الخليجي الذي تربط دوله وشعوبه وحدة الأهداف والمصير المشترك.