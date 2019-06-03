السيطرة على حريق نشب في مزرعة نخيل بخيبر بسبب الصواعق الرعدية

سيطرت فرق الدفاع المدني على حريق نشب بوادي الصبيخة بمحافظة خيبر؛ بسبب الصواعق الرعدية التي تعرضت لها المحافظة اليوم.
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، إن فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث الحريق الذي وقع بوادي الصبيخة بمحافظة خيبر عند الساعة ١٦:٣٣ من عصر هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٤٠/٩/٢٨ في مجموعة من النخيل غير المثمرة، بمساحة تقدر ٢٥٠٠ م٢.
ورجح المتحدث الإعلامي، أن يكون الحريق بسبب الصواعق الرعدية التي تعرضت لها المحافظة اليوم، مشيرًا إلى أن الحادث لم يسفر عنه أية إصابات.
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