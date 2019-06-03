كشافة تعليم جدة يقدمون الخدمات لآلاف المعتمرين بمطار الملك عبدالعزيز

شاركت كشافة تعليم جدة ضمن البرنامج الصيفي لوزارة التعليم «إجازتي 4» في خدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك من خلال نادي «لبَّيك» الموسمي التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن بموسم العمرة والحج، والذي اختتم أعماله للفترة الأولى، مساء اليوم الأحد، بمشاركة 70 كشافًا وقائدًا كشفيًّا من كشافة تعليم جدة وبالتعاون مع إدارة مطار الملك عبدالعزيز والجهات ذات العلاقة بصالة الحجاج.

وخلال تلك الفترة، قدَّم أفراد الكشافة خدماتهم للمعتمرين يوميًّا خلال شهر رمضان المبارك. وشملت خدمات الاستقبال والتوديع والتنظيم وتفطير الصائمين من خلال الوجبات المجانية المقدمة من الهيئة العامة للأوقاف وعبوات المياه المجانية المقدمة من عين العزيزية لسقيا المعتمرين، كما تولت الفرق الكشف نقل المسنين بالعربات ومساعدتهم في حمل الأطفال والحقائب.

وقال مدير النشاط الطلابي بتعليم جدة، عوض بن جابر العتيبي، إن نادي «لبَّيك» الموسمي التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن يحظى بدعم وزارة التعليم ومتابعة من المدير العام للتعليم بجدة المكلف، عبدالله الثقفي؛ لتعزيز روح العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى الكشافة، وإظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء في خدمة ضيوف الرحمن، وإبراز الدور التربوي للكشافة.

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وأشار العتيبي إلى أن كشافة تعليم جدة شاركوا خلال شهر رمضان في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بعدة مبادرات إنسانية تطوعية نوعية لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين، والتي تسهل عليهم أداء مناسكهم، وسفرهم، وتنقلاتهم، ضمن منظومة عمل الجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين بصالة الحجاج .

من جانبه، بيَّن رئيس النشاط الكشفي المشرف على مركز «لبَّيك» التطوعي، علي بن سالم العمري: «أن المركز شارك بـ70 كشافًا وقائدًا من تعليم جدة، وقدَّم خدماته ومبادراته التطوعية لأكثر من خمسة آلاف معتمر يوميًّا على مدى 280 ساعة عمل يوميًا خلال شهر رمضان للمعتمرين القادمين من خارج المملكة والمغادرين عبر صالة الحجاج والتي كان لها أبلغ الأثر على أبنائنا المشاركين وعلى المستفيدين من المعتمرين وتحقق العديد من أهداف ومضامين رؤية 2030 من خلال هذا العمل التطوعي المميز لخدمة المعتمرين والحجاج بمواسم العمرة والحج».

وفي السياق ذاته، أشاد مشرف عموم النشاط الكشفي بوزارة التعليم، نوح الغانمي، خلال زيارته، مساء أمس السبت، لمقر الكشافة، بالجهود المبذولة من قبل تعليم جدة في خدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في الاستقبال والتوديع والخدمات النوعية التي يقدمها الكشافة؛ لمساعدة كبار السن والأطفال والنساء وغيرها من الخدمات طوال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنهم يمثلون الصور المشرقة للشباب السعودي في خدمة دينهم ووطنهم.