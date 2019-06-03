نصائح من «أمانة المدينة» للمواطنين والزوار قبل شراء الحلويات

وجّهت أمانة منطقة المدينة المنورة، مساء الأحد، عدة توجيهات للمواطنين لاتباعها عند زيارة أماكن بيع الحلويات، حرصًا على صحة المواطنين والزوار.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت أمانة المنطقة: لاختيار حلويات آمنة، يجب التوجّه إلى المحلات والأماكن المرخصة والموثوق بها، والتي تتوافر فيها الشروط الصحية، وتخضع للرقابة والمتابعة، مطالبة المستهلكين بالتأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها، على أن تكون طازجة، تتميز بالليونة وقوام متماسك.

ونصحت الأمانة بالتأكد من عدم وجود رائحة تزنخ، أو تغير في لون المواد الداخلة في تصنيع الحلوى، والحرص على أن تكون جميع الحلويات مغلقة جيدًا، إضافة إلى وجود البيانات التغذوية، والسعرات الحرارية، مشددة على أهمية مراجعة تاريخ انتهاء صلاحية الحلويات قبل الشراء.

وأوضحت الأمانة، أنه لاختيار حلويات صحية، يجب أن تكون تحتوي المنتجات على أقل نسبة من السكر في المكونات، ويمكن التأكد من ذلك من خلال مراجعة بيانات السعرات الحرارية، وكذا التأكد من استخدام زيوت نباتية خالية من الكوليسترول، مع تجنب الألوان الصناعية.