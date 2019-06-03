أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد على بعض مناطق السعودية.. الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على بعض مناطق المملكة، غدًا الإثنين.
وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تتأثر بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.
كما توقعت هيئة الأرصاد، أن تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف وحائل.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم والرياض .
وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف المتر ومتر ونصف المتر.
أما عن حالة الخليج العربي فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف المتر ومتر ونصف المتر.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين، على مدن ومناطق المملكة:
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