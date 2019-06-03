القبض على شخص دوَّن آيات قرآنية على حذائه في مسجد بـ «أبو عريش»

ألقت الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان، ممثلة بشرطة محافظة أبو عريش، مساء أمس الأحد، القبض على شخص من جنسية عربية أثناء خروجه من أحد مساجد المحافظة بعد صلاة العصر؛ لامتهانه القرآن الكريم وكتابته لآيات منه على حذائه.

وأثار ما قام به وافد، استياء المصلين وتذمرهم من هذا التصرف المشين والمريب، ومطالبين بأن تتخذ الجهات الأمنية والمختصة كل الإجراءات المشددة بحقه ومعاقبته على ما قام به من تصرفات مشينة تجاه آيات كتاب الله؛ ونظرًا البشاعة هذا التصرف الذي ينم عن عدم مبالاته بعظم الآيات الكريمة من القرآن الكريم.

وتعود التفاصيل التي رواها شهود عيان لـ«عاجل» أن الشخص «ممتهن كتاب الله» حضر متأخرًا للمسجد وقت صلاة العصر، أمس الأحد، وطلب مبالغ مالية كنوع من الصدقات من المصلين بالمسجد ومع خروجهم شاهدوا رجال الأمن يتجهون للشخص ويلقون القبض عليه، واتضح من خلال التعامل معه أنه قام بكتابة آيات كريمة من القرآن الكريم على كلا حذاءيه، ومنها «آية الكرسي وسورة الفلق وآخر آية من سورة البقرة».

وعلى الفوز أخذت الفرقة الأمنية الشخص وتوجهت به لمركز شرطة محافظة أبو عريش وإيداعه قسم التوقيف تمهيداً للتحقيق معه وإحالته للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.