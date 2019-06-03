رئيس الشورى: نظرة خادم الحرمين باختيار ولي العهد ترسم المستقبل وتحدد استقرار المملكة

أكد رئيس مجلس الشورى عبد الله آل الشيخ، أن النظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين باختيار الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد ترسم المستقبل، وتحدِّد معالم واضحة لاستقرار المملكة .

وعبر الصفحة الرسمية لمجلس الشورى، قال آل الشيخ: إن النظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين باختيار الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد ترسم المستقبل، وتحدد معالم واضحة لاستقرار المملكة، مضيفًا: الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو ولي العهد منذ توليه أولى مسؤولياته، أكسبته نظرة شمولية لواقع المملكة على مختلف الصعد، ونبعت من فكره القيادي خطط تعد نموذجًا للعديد من الدول تتمثل في رؤية المملكة 2030.

وتابع آل الشيخ، قائلًا: الفكر الذي يتمتع به الأمير محمد بن سلمان يستند على أساس متين، فقد نهل سموه من مدرسة خادم الحرمين الشريفين الإدارية، والتي ورثها عن أسلافه الملوك، يرحمهم الله، لافتًا إلى أن سمو ولي العهد يستشعر مكانة بلاده، ويعمل جاهدًا لينطلق بها إلى مراتب لا حد لها في أفق دولي صاخب، معتمدًا في ذلك على المولى- سبحانه وتعالى- ثم على جيل سعودي همته عالية وتطلعه بلا انتهاء.