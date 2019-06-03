ضبط أغذية فاسدة وعمالة مخالفة خلال جولات تفتيشية ببلدية العمار

واصلت بلدية مركز العمار بمنطقة القصيم، اليوم الأحد، جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز في المركز والقرى التابعة، له وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مطلع شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس بلدية العمار، المهندس نايف بن عبيدالله المخلفي، أن الجولات التفتيشية والرقابية تهدف إلى الوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية؛ ما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، مشددًا على ضرورة التزام هذه المنشآت بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، التي تمنع التصرفات المخالفة وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.

وأضاف المخلفي أن الجولات التفتيشية أسفرت عن مصادرة وإتلاف 20 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى فرض غرامات مالية بحق المخالفين، كما جرى منع 3 عمال من العمل، وذلك لعدم حصولهم على شهادات صحية.

وأكد رئيس بلدية مركز العمار، أن الحملات الرقابية تأتي تأكيدًا على الجهود المستمرة التي تبذلها البلدية، والتي وتهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من خلال توفير أعلى المعايير البيئية والصحية الخاصة بتداول الغذاء وحماية المستهلكين، داعيًّا المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال الاتصال على الرقم المختصر (940) أو عبر قنوات التواصل التابعة للبلدية، موضحًا أن الحملات الرقابية ستستمر خلال إجازة عيد الفطر المبارك.