المملكة توزع 13 طنًا من التمور على مدن ومحافظات كينيا

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 13 طنًا من التمور في مختلف محافظات ومدن كينيا بإشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيروبي، الدكتور محمد خياط، وموفد الوزارة في برنامج الإمامة الشيخ فهد الحمدان.

ووزعت الوزارة، ممثلة بمكتب الملحق الديني بسفارة المملكة في نيروبي، التمور على مختلف محافظات ومدن كينيا، فيما أعرب عدد من المسؤولين والشعب الكيني عن ثنائهم وشكرهم للجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة سمو ولي العهد في خدمة الإسلام والمسلمين، ووقوفهما مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم، داعين المولى عز وجل أن يحفظ المملكة قيادةً وشعبًا، وأن يسبغ عليها النعم ويديم الأمن والاستقرار.

وأشاد المسؤولون بالخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحق الثقافي في نيروبي الشيخ إبراهيم بن طالب، في تنفيذ برنامج توزيع التمور، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين.