وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 13 طنًا من التمور في مختلف محافظات ومدن كينيا بإشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيروبي، الدكتور محمد خياط، وموفد الوزارة في برنامج الإمامة الشيخ فهد الحمدان.
ووزعت الوزارة، ممثلة بمكتب الملحق الديني بسفارة المملكة في نيروبي، التمور على مختلف محافظات ومدن كينيا، فيما أعرب عدد من المسؤولين والشعب الكيني عن ثنائهم وشكرهم للجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة سمو ولي العهد في خدمة الإسلام والمسلمين، ووقوفهما مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم، داعين المولى عز وجل أن يحفظ المملكة قيادةً وشعبًا، وأن يسبغ عليها النعم ويديم الأمن والاستقرار.
وأشاد المسؤولون بالخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحق الثقافي في نيروبي الشيخ إبراهيم بن طالب، في تنفيذ برنامج توزيع التمور، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة توزع 13 طنًا من التمور على مدن ومحافظات كينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.