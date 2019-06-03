حساب المواطن يكشف حقيقة إيداع الدفعة الـ19 قبل عيد الفطر

حسم برنامج «حساب المواطن»، اليوم الأحد، الجدل حول صرف الدفعة الـ19 للمستفيدين، قبل عيد الفطر المبارك، قائلًا: «إنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع».

جاء ذلك تعليقًا على تساؤل أحد المواطنين، بشأن إمكانية صرف الدفعة الـ19 للمستفيدين، قبل عيد الفطر.

وأكدت خدمة عملاء برنامج «حساب المواطن»، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل «تويتر»: «أنه سيتم إيداع الدفعة الـ19 يوم الإثنين الموافق العاشر من شهر يونيو 2019م».

وأشارت إلى أنه لا صحة لما تم تداوله حول صرف الدعم قبل حلول عيد الفطر، وسيتم العمل بالآلية المعهودة لإيداع وصرف دفعات الدعم للمستفيدين من البرنامج.

وكان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، قد أعلن في التاسع من مايو الماضي، إيداع مبلغ 2.5 مليار ريال لمستفيدي الدفعة الـ18 (شهر مايو 2019)؛ حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 14.5 مليون ريال، فيما بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83%، متخطيًّا عددهم حاجز الـ12.3 مليون مستفيد وتابع.