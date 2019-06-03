مصادر "عاجل": فيديو اطلاق النار قديم والقبض على الشابين المتورطين ليس جديدًا

كشفت مصادر لـ«عاجل»، أن الفيديو المتداول لحادث إطلاق نار من قبل شابين على منزل وسيارة قديم، مُشيرة إلى أنها وقعت منذ أربعة أشهر.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم القبض على المتهمين وهما مواطنين في العشرين من العمر.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو، يظهر شابين، قام أحدهما بتحريض مرافقه بإطلاق النار على سيارة متوقفة والمنزل، مع تداول بعض العبارات غير اللائقة؛ مما أثار استياءًا واسعًا في الشارع السعودي.

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ووجّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو، وهما يستقلان مركبة خاصة، فيما أطلق أحدهما النار على سيارة متوقفة ومنزل.

جاء ذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكدت النيابة العامة متابعتها ورصد التجاوزات وملاحقة أصحابها، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.