السعودية اليوم / السعودية للكهرباء تعوض مشتركيها المتأثرين بالانقطاعات في المنطقة الجنوبية



جدة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

قرر مجلس إدارة الشركة

و كررت الشركة السعودية للكهرباء شديد اعتذارها لمشتركيها الأعزاء جراء ما حدث من انقطاع للخدمة الكهربائية على أجزاء متفرقة من المنطقة الجنوبية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وما نتج عن ذلك من معاناة المشتركين الأعزاء في هذا الشهر الكريم .

// انتهى //

01:51ت م

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جدة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسقرر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في كل من منطقة عسير ومنطقة جازان ومنطقة نجران, ومنطقة الباحة، وذلك بحسم 25 بالمائة من قيمة الاستهلاك الذي يخص شهر يونيو 2019 م وذلك التزاما من الشركة السعودية للكهرباء بمسؤولياتها تجاه مشتركيها.و كررت الشركة السعودية للكهرباء شديد اعتذارها لمشتركيها الأعزاء جراء ما حدث من انقطاع للخدمة الكهربائية على أجزاء متفرقة من المنطقة الجنوبية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وما نتج عن ذلك من معاناة المشتركين الأعزاء في هذا الشهر الكريم .// انتهى //01:51ت م0199

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