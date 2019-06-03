

صامطة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

أنهت بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك للعام الحالي من خلال خطة عمل متكاملة لجميع الأقسام المعنية في البلدية.

وأوضح رئيس البلدية المكلف منصور بن محمد الصميلي، أن البلدية أنهت تجهيز وصيانة المسطحات الخضراء وتركيب عقود الزينة في جميع الطرق والساحات، وكذلك تجهيز المواقع البلدية والسياحية والخدمية المختلفة، وتهيئة ألعاب الخاصة بالأطفال واستمرار أعمال الصيانة لها لاستقبال الزوار والمتنزهين، مضيفاً أنه تم تكثيف أعمال المتابعة للمحلات لتوفير جميع الاشتراطات الصحية بها والعاملين فيها، إضافة لتكثيف أعمال الرقابة على جميع المنشآت التجارية من مطاعم ومخابز وسوبر ماركت وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

وأشار الصميلي إلى أن الفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة وضع المحلات التجارية وكل ما يهم صحة المواطن في المركز والقرى التابعة له، داعياً الجميع إلى التعاون بالإبلاغ المباشر عن أي ملاحظات أو مخالفات، من خلال الاتصال بمركز عمليات البلدية على الرقم 940.

// انتهى //

01:33ت م

0197





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية القفل تنهي استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.