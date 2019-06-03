

مكة المكرمة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

يقدّم رجال قوة الدفاع المدني بالحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام أعمالاً إنسانية كبيرة تتمثل في إنقاذ عشرات الحالات يومياً، غالبيتها من كبار السن الذين يعانون من الإرهاق والإجهاد أثناء الطواف والسعي أو يعانون من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكري وضيق التنفس، وذلك من خلال الفرق الإسعافية المنتشرة في جميع أرجاء الحرم المكي والساحات الخارجية المحيطة به.

كما لا تقتصر مهام الدفاع المدني بالحرم على مباشرة الحوادث والإنقاذ والإطفاء بل هناك أدوار إنسانية تقوم بها مجموعات الدفاع المدني, مثل نقل الحالات الإنسانية التي يتعرض لها المعتمر والزائر من إعياء أو إجهاد بدني إلى مراكز الهلال الأحمر المنتشرة داخل المسجد الحرام و خارجه.

// انتهى //

01:32ت م

0196





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أعمال إنسانية لقوة الدفاع المدني بالحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.