السعودية اليوم / رئيسة وزراء بنجلاديش تغادر جدة



جدة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 2 يونيو 2019 م واس

غادرت دولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء بجمهورية بنجلاديش جدة اليوم عقب مشاركتها في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداعها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنجلاديش ورئيس بعثة الشرف عبدالله مقعد المطيري، ومندوب عن المراسم الملكية .

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01:18ت م

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