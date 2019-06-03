السعودية اليوم / عدسة "واس" ترصد إقبال المواطنين والمقيمين على شراء حلويات العيد في جازان



جيزان 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

رصدت عدسة وكالة الأنباء

وواكبت المراكز التجارية والمحلات المتخصصة في بيع الحلويات الطلب المتزايد على الحلويات بتقديم أنواع مختلفة منها, فضلاً عن طرق العرض المتميزة التي تجذب الزبائن لاقتناء الحلويات.

كما يواكب الاهتمام بشراء الحلويات, اهتماماً آخر باقتناء الآنية المخصصة لتقديم الحلوى, حيث تعرض الأسواق والمحلات التجارية حالياً أنواعاً مختلفة من تلك الآنية بأحجام وأنواع يمتاز كل نوع منها بميزة أخرى عن غيره ويحرص المتسوق على اقتناء الأواني الجميلة والمتميزة, حيث توضع الحلويات في تلك الأواني ويتم تقديمها للمهنئين بعيد الفطر المبارك.

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جيزان 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية ابتهاج المواطنين والمقيمين في جازان بمقدم عيد الفطر المبارك واهتمامهم بشراء حلويات العيد التى تعد تقليداً ليس في منطقة جازان وحدها بل في بقية أرجاء المملكة وحتى الوطن العربي والإسلامي, حيث يتم تقديمها صبيحة عيد الفطر المبارك وبقية أيام العيد للزائرين والمهنئين بالعيد السعيد للرجال والنساء, على حد سواء وخاصةً الأطفال, وذلك إعلاناً للفرح بهذه المناسبة الدينية العظيمة واعترافاً بفضل الله تعالى على إتمام صيام الشهر الكريم.وواكبت المراكز التجارية والمحلات المتخصصة في بيع الحلويات الطلب المتزايد على الحلويات بتقديم أنواع مختلفة منها, فضلاً عن طرق العرض المتميزة التي تجذب الزبائن لاقتناء الحلويات.كما يواكب الاهتمام بشراء الحلويات, اهتماماً آخر باقتناء الآنية المخصصة لتقديم الحلوى, حيث تعرض الأسواق والمحلات التجارية حالياً أنواعاً مختلفة من تلك الآنية بأحجام وأنواع يمتاز كل نوع منها بميزة أخرى عن غيره ويحرص المتسوق على اقتناء الأواني الجميلة والمتميزة, حيث توضع الحلويات في تلك الأواني ويتم تقديمها للمهنئين بعيد الفطر المبارك.// انتهى //00:58ت م0189

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.