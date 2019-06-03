السعودية اليوم / بلدية العمار تستعد لعيد الفطر المبارك



العمار 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

تستعد بلدية مركز العمار التابع لمنطقة القصيم لاستقبال عيد الفطر المبارك 1440هـ بتجهيز مصليات العيد وتركيب أضواء الزينة على الطرق الرئيسية لمركز العمار والقرى التابعة لها ،حيث تم تعليق الزينة على أكثر من 500 عمود، وتزيين الشوارع والميادين وعمل لوحات التهنئة لهذه المناسبة السعيدة وتكثيف أعمال النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية، وكذلك حملات الرقابة على المحال والمطاعم ومجمعات المواد الغذائية والمسالخ .

وأوضح رئيس بلدية العمار المهندس نايف المخلفي أن البلدية جهزت عددًا من الحدائق لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك .

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