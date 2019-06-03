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الشيخ السديس يعلن نجاح خطة رئاسة الحرمين لموسم شهر رمضان 1440

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2019-06-03

الشيخ السديس يعلن نجاح خطة رئاسة الحرمين لموسم شهر رمضان 1440

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لشهر رمضان المبارك.

وقال الرئيس العام إن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين قد عملت في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير الخدمات اللازمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي والتيسير عليهم لأداء مناسكهم وصلواتهم في سكينة واطمئنان وأمن بشكل يليق بعظمة المكان وشرف الزمان.

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وأكّد أن كل ذلك قد تمّ بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير .

كما نوّه الرئيس العام بالجهود التي بذلها العاملون بالرئاسة العامة، والجهات الأمنية المشاركة في حفظ الأمن وإدارة الحشود وتنظيمها بما يكفل للمعتمرين والمصلين والزائرين أمنهم وسلامتهم.

واختتم معاليه حديثه داعيًا الله عز وجل، الذي منَّ علينا بنعمة الإسلام وبشرف خدمة ضيوف الرحمن، ووفق هذي الجهود للنجاح أن يديم علينا هذه النعم، وأن يتقبل منا شهره الكريم وأن يحفظ اللهم ولاة أمرنا وأمن بلادنا وأمانها واستقرارها.





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