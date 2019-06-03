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2019-06-03 توزيع 13 طنًا من التمور هدية الملك سلمان في كينيا متابعات الخليج 365 - واس Advertisements وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحق الديني بسفارة المملكة في نيروبي 13 طنًا من التمور في مختلف محافظات ومدن كينيا بإشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا الدكتور محمد خياط وموفد الوزارة في برنامج الإمامة الشيخ فهد الحمدان.

وأعرب عدد من المسؤولين والشعب الكيني عن ثنائهم وشكرهم للجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، ووقوفهما مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم، داعين المولى عز وجل أن يحفظ المملكة قيادةً وشعباً، وأن يسبغ عليها النعم ويديم الأمن والاستقرار.

كما أشادوا بالخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحق الثقافي في نيروبي الشيخ إبراهيم بن طالب، في تنفيذ برنامج توزيع التمور وبرنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين.









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