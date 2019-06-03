- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الزعاق لـ”المواطن”: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الزعاق لـ”متابعات الخليج 365”: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي
توقّع الدكتور خالد بن صالح الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو الثلاثاء بالمملكة وأغلب الدول الإسلامية.
وتابع الزعاق في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أن قليلاً من الدول الإسلامية سيكون بها يوم عيد الفطر الأربعاء.
من جهته، قال الفلكي والرائي عبدالله الخضيري في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إن مكث الهلال ليس هو المُحدد لرؤيته بل عروض القمر هي المؤثرة في قضية يشاهد أو لا يشاهد، كذلك مَن يثبت أنه أربع دقائق هذا في بعض البرامج وفي بعضها يصل إلى ست وكلها تخالف الواقع.
وأضاف: قد رُؤي الهلال على ارتفاع ١،١٨ درجة ومكث ست دقائق، ولكن العبرة بالرؤية وصحيح كلما كان الهلال قريباً من الأفق زادت الصعوبة خلاف العوالق التي تزداد مع ارتفاع درجة الحرارة، وكلما زاد المكث كانت الرؤية فرصتها أكبر، ولكن عروض القمر هي التي تؤثر في أن يتم مشاهده أو لا.
كانت هذه تفاصيل خبر الزعاق لـ”المواطن”: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.