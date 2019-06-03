شكرا لقرائتكم توظيف 64 ألف سعودي وسعودية خلال 4 أشهر بسبب التوطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-03 توظيف 64 ألف سعودي وسعودية خلال 4 أشهر بسبب التوطين متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أكّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، أنه استمراراً للنتائج الإيجابية المُحقّقة في مجال التوطين، أسهمت اتفاقيات ومبادرات التوطين الموقعة مع عدة جهات حكومية وخاصة بتوظيف 64 ألف مواطن ومواطنة خلال الـ4 أشهر الأولى من العام 2019. وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن الوزارة ستواصل متابعة كافة الاتفاقيات لتحقيق النتائج المنشودة ومستهدفات رؤية 2030 الطموحة.









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