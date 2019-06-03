المسند: لو تلوث الخليج العربي ستتأثر بقية مناخات العالم

2019-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أنه لو قطعت شجرة في الأمازون تتأثر الأجواء في آسيا، ولو تلوث الخليج العربي سوف تتأثر بقية مناخات العالم.

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وتابع المسند في حواره إلى برنامج “الليوان” على قناة روتانا خليجية، أن كوكب الأرض يواجه تلوثاً مخيفاً أدّى إلى “تغير المناخ” وخاصة درجات الحرارة، مشبهاً ما يحصل الآن للغلاف الجوي مثل الإنسان الذي يتعاطى 4 زقاير دفعة واحدة، 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، 30 يوماً في الشهر.

وأضاف: أُوجه الاتهام بالدرجة الأولى للصين، والولايات المتحدة، والهند، والبرازيل وروسيا، لأن هؤلاء جالسون يلوثون كوكب الأرض والعاقبة وخيمة جداً.

وقال المسند: لسنا بمنأى عن التغير المناخي الذي يضرب كوكب الأرض كله، وعندما فجّر صدام حسين 700 بئر قبيل خروجه من الكويت خفّض درجة حرارة العالم أجمع!