ما علاقة الشهاب بليلة القدر ؟

2019-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكّد مركز الفلك الدولي، أنه يشاع بين الناس أحاديث ضعيفة بشأن أن ليلة القدر لا يُرمى فيها بشهاب.

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وأوضح مركز الفلك الدولي الذي يدير محطات لرصد الشُّهب وتعمل بشكل مستمر على مدار العام، أنه لا توجد أي ليلة في السنة لا يوجد بها شهب!

وأرفق مركز الفلك الدولي صوراً لبعض الشهب التي تم تسجيلها خلال الليالي العشر الأخيرة من رمضان لهذا العام.