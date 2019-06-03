2019-06-03

انقطاع الكهرباء في بعض محافظات الباحة لليوم الثاني على التوالي

متابعات الخليج 365 – محمد المقصّي - الباحة

استمرّت معاناة أهالي محافظات الباحة المتضررة من جراء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر خلال اليومين الماضيين، ما تسبّب لهم في أضرار مادية وصحية.

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ووجّه الأهالي تساؤلاً إلى وزير الطاقة خالد الفالح بشأن “هل محافظات الباحة وقراها محرومون من خدمات الكهرباء رغم المبالغ التي يدفعونها جراء الخدمة؟!

كما تساءلوا بشأن برنامج زيارة الفالح للمنطقة الجنوبية، حيث لم يرد في البرنامج اسم منطقة الباحة ولا يعلمون هل سقط سهواً أم ماذا؟

وأبدى الأهالي تخوفهم من هطول الأمطار لتأكدهم بأن الكهرباء سوف تقطع.