المنازل مظلمة في قرى الجنوب لليوم الثاني على التوالي .. والأهالي: أين الحلول؟

2019-06-03

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

لليوم الثاني على التوالي.. تعيش بعض المحافظات الجنوبية والقرى التابعة لها في منطقة جازان انقطاع تام للتيار الكهربائي عن بعض المنازل الأمر الذي أدى إلى استياء المواطنين.

منازل مظلمة:

وفي تصريحات خاصة لـ”متابعات الخليج 365” اشتكى مواطنون في عدة قرى تابعة لمحافظة صامطة جنوب جازان من انقطاع التيار الكهربائي لليوم الثاني على التوالي عن منازلهم، مؤكدين أن الخدمة لم تعد لهم منذ بداية انقطاع التيار الكهربائي.

ولفت الأهالي إلى أن التيار عاد جزئيًّا في بعض المنازل، حيث تجد نصف المنزل به كهرباء والنصف الآخر مظلم؛ ما عرقل بعض ربات المنازل عن إعداد الإفطار؛ بسبب عدم وجود إنارة في المنزل ناهيك عن صراخ الأطفال من حرارة الجو.

من المسؤول؟

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من جهة أخرى تساءل بعض المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي قائلين: إن الانقطاعات في التيار أدت إلى تلفيات عديدة في منازلنا فمن المسؤول في هذه الحالة، وهل سوف تتكفل الشركة بهذه التلفيات؟ وهل مطالبنا سوف تكون على طاولة الوزير؟ علمًا بأننا ندفع فواتير الكهرباء “بالهللة”.

تفاقم الأزمة:

فيما تخوف بعض الأهالي من تفاقم الأزمة في انقطاع التيار الكهربائي والاستمرار بهذا الشكل إلى يوم العيد، علمًا بأن اليوم هو الثاني على التوالي من ساعة انقطاع التيار الكهربائي، حيث توقفت جميع الخدمات في أغلب المحافظات والقرى

وناشد أهالي المنطقة عبر “متابعات الخليج 365” من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن وإيجاد حل جذري مطالبين الشركة بالتعويض في جميع الأعطال التي حدثت في بعض الأجهزة المنزلية بسبب انقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ وتام.

يذكر أن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح قدم أمس اعتذاره الشخصي لجميع قاطني المنطقة الجنوبية.

وقال الفالح: أعتذر شخصيًّا لكافة قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة الغالي علينا، نتيجة عُطل فنّي طارئ، وأؤكد لكم بأنني وزملائي في الوزارة نتابع الجهود الحثيثة لإعادة الخدمة، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات التي تُمكّن من مواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع.