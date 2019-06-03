شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها في إطار الاجتماعات وليس بعدها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الإجتماعات ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات! كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الإجتماعات ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات! وأضاف الجبير: قطر تتحفظ اليوم على بيانين يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. الجميع يعلم بأن تحريف قطر للحقائق ليس مستغرباً. جاء ذلك في تغريدات عبر حساب الجبير على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



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