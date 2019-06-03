شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة حائل ونائبه يستقبلان المهنئين مساء أول أيام العيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (حائل)

يؤدي أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ونائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ، وجموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك وذلك في جامع الملك فهد بمدينة حائل.

ويستقبل سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه بمنتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات مساء اليوم الأول للعيد جموع المهنئين بالعيد السعيد ، يتقدمهم أصحاب الفضيلة المشائخ والقضاة وأصحاب المعالي والمسؤولين ومشايخ القبائل والمحافظين والمواطنين.

ثم يرعى سمو أمير منطقة حائل حفل عيد الفطر المبارك بالمنطقة ويدشن انطلاق فعاليات صيف حائل تحت شعار "أحلى صيف حائل 40" الذي تنظمه أمانة المنطقة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية ويستمر لمدة (30) يوماً.