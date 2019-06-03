موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2019-1440

جاء موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2019-144 ليُعلن لجميع المسلمين بالمملكة من قِبل المحكمة العليا السعودية في بيان رسمي لها أنه وفقاً لما جاء بالحسابات الفلكية أن شهر رمضان سيكون 29 يوماً على أن ينتهي يوم الإثنين 3 يونيو 2019، وتبدأ أول أيام عيد الفطر الثلاثاء 4 يونيو، لذا نوضح موعد صلاة العيد في الرياض وجدة والدمام وغيرها من المحافظات بالمملكة العربية السعودية كي يتوجه المسلمون لأدائها نظراً أنها سنة مؤكدة على كافة المسلمين حثنا الرسول على أدائها لما لها من ثواب عظيم.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2019

بدأت استعدادات استقبال عيد الفطر المبارك لعام 2019 تعم جميع أرجاء المملكة العربية السعودية طوال العشر الأواخر من شهر رمضان، ففي ظل مجاهدة النفس على الطاعات وبلوغ ليلة القدر وكسب رضا ورحمة وعفو الله لم يتغافل الجميع في المملكة عن الاستعداد للعيد، والذي دائمًا ما يأتي ببهجته وفرحته التي ينشرها في النفوس بعد جهاد طويل لاستغلال شهر رمضان على أكمل وجه يأتي العيد ليدخل الفرحة على القلوب برضا الله، والذي يبدأ بركعتين العيد في صباحه.

المحافظة التوقيت الرياض 5:04 ص الدمام 5:47 ص جدة 5:40 ص مكة 5:38 ص المدينة المنورة 5:33 ص القصيم 5:12 ص الطائف 5:20 ص

توقيت صلاة العيد في السعودية

ولا خلاف على أن الخروج لأداء صلاة العيد من أبرز شعائر الاحتفال كما أنها من السنن المؤكدة عن النبي الكريم، فمعها تبدأ أول مظاهر الاحتفال بقدوم عيد الفطر المبارك، وانتهاء شهر رمضان، ويتسابق جموع المسلمين من أجل إحياء مظاهر العيد في القلوب وإعطاء الجميع أمل في حياة جديدة حيث أنها تبدأ بالتكبيرات وتبدأ معها تهليل العيد ويتسارع الجميع للخروج والذهاب إلى المساجد والساحات من أجل أدائها وتبادل التهاني.

وتمتاز أجواء العيد في المملكة العربية السعودية بالبهجة والسرور، حيث تتزين المساجد والساحات بالمصليين في صبيحة عيد الفطر المبارك، وتبدأ جميع العائلات في التجمع أول أيام العيد وتبادل التهاني وتناول الطعام معًا، كما أنه فرصة جيدًا للسفر والتنقل بين المدن في الجزائر، ولهذا ينتظره الجميع بشغف وشوق كبير للترفية عن النفس والاستجمام لعدة أيام.