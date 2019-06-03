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قامت مؤسسة البريد السعودي بإعداد أكبر طرد بريدي في السعودية قبيل عيد الفطر المبارك؛ وذلك لتقديمه لأصحاب الهمم، نزلاء مركز التأهيل الشامل للذكور بمحافظة الطائف. وينقل الطرد لهم هدايا و"عيديات" قيمة.
وفي التفاصيل، يأتي ذلك تماشيًا مع المرحلة الجديدة للبريد السعودي التي تحرص على تنفيذ المبادرات المجتمعية، وإيضاح العمل الكبير الذي تقوم به المؤسسة منذ تولي المهندس "آنف بانمي" رئاسة مؤسسة البريد السعودي؛ وذلك لمواكبة رؤية السعودية 2030 التي تدفع بالقطاعات الحكومية للمشاركات المجتمعية.
وقام سامي بن سرحان المالكي، مدير بريد محافظة الطائف، بإيصال الطرد، وتوزيع العيديات على نزلاء المركز، بحضور مدير العلاقات العامة مشرف البرامج الاجتماعية والأنشطة بالمركز حاتم العبادي، الذي قدم شكره وتقديره لهذه اللفتة الإنسانية من مؤسسة البريد السعودي، التي استهدفت هذه الفئة الغالية على قلوبنا، وأدخلت في قلوبهم السرور.
شاهد.. أكبر طرد من البريد السعودي لأصحاب الهمم بمناسبة العيد
قامت مؤسسة البريد السعودي بإعداد أكبر طرد بريدي في السعودية قبيل عيد الفطر المبارك؛ وذلك لتقديمه لأصحاب الهمم، نزلاء مركز التأهيل الشامل للذكور بمحافظة الطائف. وينقل الطرد لهم هدايا و"عيديات" قيمة.
وفي التفاصيل، يأتي ذلك تماشيًا مع المرحلة الجديدة للبريد السعودي التي تحرص على تنفيذ المبادرات المجتمعية، وإيضاح العمل الكبير الذي تقوم به المؤسسة منذ تولي المهندس "آنف بانمي" رئاسة مؤسسة البريد السعودي؛ وذلك لمواكبة رؤية السعودية 2030 التي تدفع بالقطاعات الحكومية للمشاركات المجتمعية.
وقام سامي بن سرحان المالكي، مدير بريد محافظة الطائف، بإيصال الطرد، وتوزيع العيديات على نزلاء المركز، بحضور مدير العلاقات العامة مشرف البرامج الاجتماعية والأنشطة بالمركز حاتم العبادي، الذي قدم شكره وتقديره لهذه اللفتة الإنسانية من مؤسسة البريد السعودي، التي استهدفت هذه الفئة الغالية على قلوبنا، وأدخلت في قلوبهم السرور.
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
12:38 AM
يحمل "عيديات" وهدايا قيِّمة لنزلاء مركز التأهيل الشامل
قامت مؤسسة البريد السعودي بإعداد أكبر طرد بريدي في السعودية قبيل عيد الفطر المبارك؛ وذلك لتقديمه لأصحاب الهمم، نزلاء مركز التأهيل الشامل للذكور بمحافظة الطائف. وينقل الطرد لهم هدايا و"عيديات" قيمة.
وفي التفاصيل، يأتي ذلك تماشيًا مع المرحلة الجديدة للبريد السعودي التي تحرص على تنفيذ المبادرات المجتمعية، وإيضاح العمل الكبير الذي تقوم به المؤسسة منذ تولي المهندس "آنف بانمي" رئاسة مؤسسة البريد السعودي؛ وذلك لمواكبة رؤية السعودية 2030 التي تدفع بالقطاعات الحكومية للمشاركات المجتمعية.
وقام سامي بن سرحان المالكي، مدير بريد محافظة الطائف، بإيصال الطرد، وتوزيع العيديات على نزلاء المركز، بحضور مدير العلاقات العامة مشرف البرامج الاجتماعية والأنشطة بالمركز حاتم العبادي، الذي قدم شكره وتقديره لهذه اللفتة الإنسانية من مؤسسة البريد السعودي، التي استهدفت هذه الفئة الغالية على قلوبنا، وأدخلت في قلوبهم السرور.
، شاهد.. أكبر طرد من البريد السعودي لأصحاب الهمم بمناسبة العيد ،
المصدر : الخليج 365
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