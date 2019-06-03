، "تراحم" تفرج عن الدفعة الأولى من الغارمين بسجون حائل ،

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أعلن رئيس لجنة رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم تراحم في منطقة حائل راضي بن سنيد الشمري، أنه سوف تقوم اللجنة اليوم، بتسديد ديون الذين انطبقت عليهم شروط حملة تفريج كربة الثالثة التي جرت الثلاثاء الماضي، ويمثلون الدفعة الأولى.
وكان الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، قد دشن نيابة عن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد ،الثلاثاء الماضي بصالة الشيخ علي الجميعة بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، #حملة_تفريج_كربة_حائل، التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم بمنطقة حائل "تراحم".
يُذكر، أن ، #حملة_تفريج_كربة_حائل، وصلت التبرعات لها ستة ملايين ريال حتى فجر الثلاثاء الماضي.
"تراحم" تفرج عن الدفعة الأولى من الغارمين بسجون حائلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-03
أعلن رئيس لجنة رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم تراحم في منطقة حائل راضي بن سنيد الشمري، أنه سوف تقوم اللجنة اليوم، بتسديد ديون الذين انطبقت عليهم شروط حملة تفريج كربة الثالثة التي جرت الثلاثاء الماضي، ويمثلون الدفعة الأولى.
وكان الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، قد دشن نيابة عن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد ،الثلاثاء الماضي بصالة الشيخ علي الجميعة بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، #حملة_تفريج_كربة_حائل، التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم بمنطقة حائل "تراحم".
يُذكر، أن ، #حملة_تفريج_كربة_حائل، وصلت التبرعات لها ستة ملايين ريال حتى فجر الثلاثاء الماضي.
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
12:33 AM
وصلت التبرعات لحملة تفريج كربة بالمنطقة 6ملايين ريال
أعلن رئيس لجنة رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم تراحم في منطقة حائل راضي بن سنيد الشمري، أنه سوف تقوم اللجنة اليوم، بتسديد ديون الذين انطبقت عليهم شروط حملة تفريج كربة الثالثة التي جرت الثلاثاء الماضي، ويمثلون الدفعة الأولى.
وكان الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، قد دشن نيابة عن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد ،الثلاثاء الماضي بصالة الشيخ علي الجميعة بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، #حملة_تفريج_كربة_حائل، التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم بمنطقة حائل "تراحم".
يُذكر، أن ، #حملة_تفريج_كربة_حائل، وصلت التبرعات لها ستة ملايين ريال حتى فجر الثلاثاء الماضي.
، "تراحم" تفرج عن الدفعة الأولى من الغارمين بسجون حائل ،
المصدر : الخليج 365
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