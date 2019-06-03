، "الجبير" معلقًا على تحفُّظ قطر: الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها في الاجتماعات وليس بعدها ،

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محمد بن مسعود - الدمام - قال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية: إن الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات، ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "قطر تتحفظ اليوم على بيانَيْن، يرفضان التدخُّل الإيراني في شؤون دول المنطقة. وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية. الجميع يعلم أن تحريف قطر الحقائق ليس مستغربًا".
"الجبير" معلقًا على تحفُّظ قطر: الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها في الاجتماعات وليس بعدهاعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-03
قال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية: إن الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات، ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "قطر تتحفظ اليوم على بيانَيْن، يرفضان التدخُّل الإيراني في شؤون دول المنطقة. وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية. الجميع يعلم أن تحريف قطر الحقائق ليس مستغربًا".
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
12:29 AM
قال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية: إن الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات، ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "قطر تتحفظ اليوم على بيانَيْن، يرفضان التدخُّل الإيراني في شؤون دول المنطقة. وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية. الجميع يعلم أن تحريف قطر الحقائق ليس مستغربًا".
، "الجبير" معلقًا على تحفُّظ قطر: الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها في الاجتماعات وليس بعدها ،
المصدر : الخليج 365
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