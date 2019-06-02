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الجبير: تحريف قطر للحقائق ليس مستغرباً
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات ووفق الأعراف المُتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات.
وتابع الجبير: قطر تتحفظ اليوم على بيانين يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، وبيان القمة العربية أكّد مركزية القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدّد وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن الجميع يعلم بأن تحريف قطر للحقائق ليس مستغرباً.
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