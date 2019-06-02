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التماس يحرق مستودع إسفنج وأخشاب في نجران
متابعات الخليج 365 - نجران
أخمد الدفاع المدني في نجران، مساء اليوم الأحد، حريقًا اندلع في مستودع إسفنج وأخشاب في حي الفيصلية.
وأوضح المدني أن الحريق كان بسبب وقوع التماس الكهربائي، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أية إصابات.
ونشر المدني صورًا تبين عملية مكافحة الحريق.
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