ثامر السعيد: يجب مراجعة كود البناء السعودي بالكامل

2019-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكّد عضو جمعية الاقتصاد السعودي، ثامر السعيد، أن مبادرات وزارة الإسكان تحلحل الصعوبات الموجودة مقابل تملك السكن، مشددًا على ضرورة مراجعة كود البناء السعودي بالكامل.

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في سياق آخر، قال السعيد في حواره إلى برنامج “يا هلا 2030″، المذاع على قناة روتانا خليجية، إن التوطين والإحلال الوظيفي يحتاج إلى وجود قاعدة بيانات عن الخبرات الوطنية العاطلة مقارنة بالوظائف المراد توطينها، موضحاً أن وصول نسبة تمثيل المرأة في الخدمة المدنية إلى 40% في عام 2020 يعد تحديًا كبيرًا الوصول إليه صعب.

وتابع السعيد: أعتقد أن الوصول إلى نسبة 50% من مساهمة القطاعات غير بترولية في الدخل القومي يحتاج فترة أطول، مشيراً إلى أن المؤسسات الاقتصادية العالمية نظرتها إيجابية للاقتصاد السعودي ومبادرات وبرامج رؤية 2030.

ولفت إلى أن هيئة الترفيه تلعب دوراً مهماً في تعزيز الجانب الاقتصادي وفقاً لبرامج الرؤية.