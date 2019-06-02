مدني تبوك خلية نحل على مدار الساعة و9 خطوط لاستقبال البلاغات

2019-06-02

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

رجال يعملون تحت ضغط كبير محفوف بالمخاطر، ويواجهون الموت في أي لحظة، ويكافحون النيران المشتعلة التي تحرق الوجوه ويخترقونها لإنقاذ شخص أو أكثر احتجزته الألسنة سواء في سكنه أو محله التجاري أو مركبته، وهم وبالرغم من عملهم يحتسبون الأجر من الله.. هم أبطال الدفاع المدني الذين يعملون ضمن خلية نحل على مدار الساعة كل منهم في موقعه.

غرفة العمليات:

ومن داخل غرفة عمليات الدفاع المدني في تبوك، تتواجد خلية عمل تتابع الاتصالات التي ترد لهم سواء كانت حرائق أو احتجازات أو حوادث مرورية أو مفقودين أو أشخاص متوعرين، عبر تسعة خطوط مباشرة تستقبل البلاغات على مدار اليوم يعمل عليها رجال لديهم الخبرة الكافية والدراية التامة بالمنطقة، حيث تختلف نوعيات البلاغات التي ترد وخصوصًا مع وقت الإفطار أو الإمساك فهم يتعاملون معها كون أن عملهم محسوب بالثانية والدقيقة فأحيانًا لا يتناولون إفطارهم لوجود بلاغ مع وقت آذان المغرب أو كما هو الحال مع قرب أذان الفجر.

وتبلغ عدد البلاغات اليومية ما بين 7 – 8 بلاغات يومية تتلخص في التماسات كبيرة وحرائق محدودة أو احتجازات، وفي المقابل توجد وفي أنحاء متوزعة بمدينة تبوك آليات متحركة للتدخلات السريعة سواء البلاغات التي ترد لهم من غرفة العمليات أو من خلال مشاهدتها من قبلهم في الميدان والتي تتمركز في الأماكن المكتظة بالمتسوقين وبالقرب من الأسواق.

جولات مكثفة:

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري، إن المديرية كثفت جولاتها التفتيشية على عدد من المنشآت التجارية، ضمن حملة السلامة الوقائية التي أطلقتها بمناسبة دخول شهر رمضان الكريم والإجازة الصيفية، حيث شملت الجولات المولات والأسواق التجارية والمستودعات وقصور الأفراح والمنتجعات السياحية والفنادق والشقق المفروشة ومحطات الوقود والمنشآت الصناعية.

وأضاف الشمري أن الجولات التفتيشية تشمل مدينة تبوك والمراكز التابعة لها ومحافظات تيماء وأملج وضباء والوجه وحقل والبدع ومركز حالة عمار، حيث كان مجموع ما تم الكشف عليه 1334 منشأة تجارية، أسفرت عن رصد 294 ملاحظة تتعلق بوسائل السلامة الوقائية تم تعديلها وتصحيح وضعها فوراً.

ولفت إلى أنه تم تطبيق نظام الغرامات المتعلق بمخالفات الدفاع المدني على 69 منشأة تجارية وإغلاق 27 منشأة ما بين وإحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات للبت في تطبيق العقوبات حسب أنظمة ولوائح الدفاع المدني، كما تم إشعار وإنذار 331 منشأة تم إلزامهم بتصحيح وضعها خلال 48 ساعة فقط، وأيضاً تم خلال الجولات التفتيشية تدريب العاملين ومسؤولي السلامة في جميع المنشآت.

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وتابع الشمري: “أن الدفاع المدني يدعو أصحاب المحلات والمستثمرين إلى التقيد بتنفيذ وسائل ومتطلبات السلامة وعدم إسكان العمالة داخل المحلات التجارية وإبرام عقود صيانة لوسائل السلامة وعدم إغلاق مخارج الطوارئ وذلك حسب أنظمة ولوائح الدفاع المدني.

سلامة منزلية:

واختتمت المديرية العامة للدفاع المدني بتبوك معرض “السلامة المنزلية” والذي استمر 6 أيام، ويهدف إلى تعزيز مفهوم التوعية الوقائية وسلامة المنازل لدى المجتمع، وذلك بمجمع تبوك بارك التجاري.

وتضمن المعرض مجموعة من الأنشطة التوعوية للأسر والأطفال تخللها توزيع النشرات الإرشادية والتوعوية بعدة لغات، بالإضافة إلى أقسام توعوية من أهمها القسم المرئي، الذي يُعرض به عدة مقاطع إرشادية مرئية عن بعض الممارسات الخاطئة والخطرة داخل المنزل، كذلك نصائح للتعامل مع المواد الخطرة في حال أسيء استخدامها كالمسابح والسخانات الكهربائية والمواد المنظفة وآلات الطهي وغيرها، والقسم المقروء الذي يستهدف بشكل خاص الأسرة.

ويوضح هذا القسم أهمية وجود مسالك الهروب وأهمية وجود طافيات الحرائق وكواشف الدخان وجميع وسائل السلامة داخل المنزل، بالإضافة إلى قسم توعوي مباشر يوضح تجربة عملية لفائدة جهاز كاشف تسرب الغاز وكاشف الدخان، وكذلك أهمية اقتناء الموصلات الكهربائية ذات الجودة العالية كذلك ركن الرسم السينمائي على بعض الدُمى أو الألواح وعلى أيدي الزوّار لتوعيتهم بخطر التشوهات التي من الممكن أن تحدثها الحرائق بمختلف درجاتها على جسد المصابين وتوعية الأسر بالمخاطر المنزلية.

وفي نهاية المعرض تمّ تكريم المشاركين وهم الإدارة العامة للخدمات الطبية لقوى الأمن الداخلي وفريق نبض الحياة التطوعي وعدد من المتطوعين وشركة مياه أكاس لمساهمتهم في إنجاح المعرض.