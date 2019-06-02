اجتماعات لمحافظي عسير لمتابعة أزمة الكهرباء

2019-06-02

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري -محايل

رأس محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم الأحد، بحضور وكيل المحافظة المكلف يحيى بن محمد العاصمي الاجتماع الذي عُقد أمس بمقر صالة الاجتماعات بالمحافظة، إنفاذًا لتوجيه أمير منطقة عسير القاضي بمتابعة انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة محايل.

وفي بداية الاجتماع رحّب المحافظ بالحضور وشكرهم على جهودهم التي بذلوها أثناء انقطاع التيار الكهربائي والذي شمل منطقة عسير ومنها محافظة محايل، مؤكدًا أن هذا الاجتماع جاء بتوجيه من أمير منطقة عسير بإنشاء غرفة عمليات مشتركة في المحافظة، ويُكلف بها مندوب من القطاعات الأمنية والخدمية تعمل على مدار الساعة وذلك لإدارة الأزمة وتفعيل دور الأمن والمرور.

وقال إنه تمّ تشكيل غرفة عمليات مقرها المحافظة ويعمل بها كل من وكيل المحافظة، ومدير الشرطة، ومدير الدفاع المدني، ومدير الدوريات الأمنية، ومدير فرع الكهرباء بتهامة، ومدير فرع النقل بمحايل، ومدير المركز الإعلامي بالمحافظة، وبإشراف المحافظ، موضحًا أن القطاعات الأمنية بالمحافظة باشرت الانتشار الأمني بشكل كامل ومضاعف ولم تسجل أي حوادث جنائية.

القطاع الصحي بلا خلل:

من جهته، أكّد مدير القطاع الصحي المشرف على مستشفى محايل العام محمد بن زيد عسيري أن المستشفى يملك ثلاث مولدات كهربائية وكانت تعمل بصورة متواصلة ولم يحدث هناك أي خلل بأقسام المستشفى.

أما مدير مكتب خدمات المشتركين بقطاع تهامة المكلف أحمد آل دغمان فأشار إلى أنه تم التواصل مع مركز التحكم بكهرباء عسير والذي أتضح وجود خلل في محطة “الشقيق” الوحدة الثانية والذي أثر على جميع محطات النقل المتصلة والذي تسبب في انقطاع تام للخدمة وتمت الإعادة التدريجية لمحطات التحويل وشحن المغذيات لتتم الإعادة تدريجيًا عن طريق مركز التحكم بعسير، متابعًا أن الخدمة عادت إلى جميع المشتركين بتهامة عسير باستثناء بعض الأعطال الفردية والجاري متابعتها حاليًا من قبل الفرق الميدانية ومركز الطوارئ.

وفي سياق متصل، زار المحافظ المكلف، مستشفى المحافظة العام واطلع خلال الجولة على آلية سير العمل بالمستشفى والخدمات الطبية المقدمة، كما التقى بعدد من الأطباء والمرضى بقسم الطوارئ.

وكانت محافظة محايل قد شهدت انقطاعاً للتيار الكهربائي من الساعة الثالثة عصر أمس وحتى الرابعة فجر اليوم، فيما عاد التيار إلى بعض الأحياء في المحافظة بشكل جزئي.

محافظ بارق يتابع مع الجهات الأمنية:

من جهة أخرى، عقد محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي وبحضور وكيل المحافظة إبراهيم منشط، اجتماعاً طارئاً مع رؤساء المراكز التابعة للمحافظة ومديري الإدارات الحكومية.

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وفي بداية الاجتماع رحب محافظ بارق بالجميع وتابع مع الجهات المختصة في المحافظة الأعمال الميدانية والأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة، حيث تم إتمام إعادة التيار الكهربائي لجميع أنحاء المحافظة في تمام الساعة الرابعة فجراً بعد انقطاعها بنحو 12 ساعة، ما عدا مركز جمعة ربيعة والذي يقع تحت إدارة مغذيات كهرباء القنفذة، والتي بدأت في العودة تدريجياً لبعض المراكز والقرى، والعمل جارٍ لإعادته لجميع أنحاء المحافظة.

المجاردة لم تسجل حوادث أو أضرار:

كما ترأس محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح غرفة العمليات المشتركة المشكلة لمتابعة وضع التيار الكهربائي وبالتواصل مع رؤساء المراكز في مراكزهم ومدراء الإدارات الحكومية ذات العلاقة.

وتابع محافظ المجاردة عملية إعادة التيار الكهربائي، وأكد أن هذه الغرفة جاء تشكيلها بتوجيه من أمير منطقة عسير بإنشاء غرفة عمليات مشتركة في المحافظة، ويكلف بها مندوب من القطاعات الأمنية والخدمية تعمل على مدار الساعة وذلك لإدارة الأزمة وتفعيل دور الأمن والمرور، مبيناً أنه تم تشكيل غرفة عمليات مقرها المحافظة وبإشراف المحافظ، كما أن القطاعات الأمنية بالمحافظة باشرت الانتشار الأمني بشكل كامل ومضاعف ولم تسجل أي حوادث أو أضرار تذكر.

وزار محافظ المجاردة صباح اليوم مستشفى المجاردة العام وكان في استقباله مدير القطاع الصحي بالمجاردة حسن السلومي، واطلع خلال الجولة على آلية سير العمل بالمستشفى والخدمات الطبية المقدمة، كما التقى بعدد من الأطباء والمرضى بقسم الطوارئ والعناية المركزة، واطمأن على وضعهم الصحي حيث العمل يسير على ما يرام كما تفقد المولدات الخاصة ومدى جاهزيتها.

وفي ختام الجولة، قدّم المحافظ شكره إلى مدير القطاع الصحي وزملائه على الجهود المبذولة والتجهيزات المميزة وحثهم على الاستمرار وبذل المزيد متمنياً لهم التوفيق والسداد والتواصل مع غرفة العمليات المشتركة عند حدوث أي طارئ حيث أن عملها على مدار الساعة ومستمر.

وعلمت “متابعات الخليج 365” من مصادر مطلعة أن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح زار المناطق المتضررة والتي شهدت انقطاع التيار الكهربائي من ضمنها منطقة عسير اليوم.

كما أكدت بلدية محايل أنها تلقت من شركة الكهرباء طلبًا للتعاون بتخفيض الأحمال الكهربائية حتى تعود الخدمة لجميع المشتركين، وبذلك جرى التعاون مع الشركة بتخفيض وإطفاء إنارة بعض الشوارع حتى يتم الخروج من أزمة انقطاعات الكهرباء بالمنطقة.