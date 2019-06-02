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بقصيدة جديدة.. سلطان العبيكان يتغنى بالأمير محمد بن سلمان شقيق المجد
متابعات الخليج 365 - الرياض
تغنّى الشاعر المهندس سلطان العبيكان في قصيدة جديدة بوليّ العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مسجلاً اعتزازه بالإنجازات الكبرى التي حقّقها ولي العهد لصالح الوطن والمواطن.
وعدّد المهندس العبيكان سجايا ولي العهد ومنها وعيه بالصعاب وقدرته على تخطيها، من خلال ما يملكه من همّة عظيمة وعميقة، منوهًا إلى ما يعيشه أبناء الوطن من خير وعزّ، نتاج عطاء الأمير محمد بن سلمان المتجدد.
ووصف العبيكان ولي العهد بأنه “تاج الرؤوس”، الذي هبّت نسائم جوده على الناس، فعطرت حياتهم، مضيفًا أن الأمير محمد بن سلمان المتفرد بالمجد كأنه شقيقه، أخذ السنام، عندما ضل الآخرون طريقهم.
وفي إشادته بانتصار ولي العهد للحق، حتى بدّد بمواقفه وسياساته مظاهر الظلم والجور، قال الشاعر العبيكان “يا سيدي لا ظلم الرأي وانحاس، أشرقت له صبح ينومس رفيقه، همتك ترفع باس وتعظم الباس.
وقال العبيكان مخاطبًا ولي العهد: “ويعيش في ظلك وخيرك خليقة ..بالرأس علم ما يدرس بكراس، لا قلت كلمة سجلوها وثيقة.
وفيما يلي نص القصيدة:
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