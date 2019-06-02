شكرا لقرائتكم الصحة تحذر من الإفراط في حلويات رمضان: تسبب اضطرابات هضمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-02 الصحة تحذر من الإفراط في حلويات رمضان: تسبب اضطرابات هضمية متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أكّدت وزارة الصحة أن الإفراط في تناول الشوكولاتة وحلويات عيد الفطر المبارك العالية بالسعرات الحرارية والسكريات والدهون يُؤدي إلى اضطرابات هضمية وزيادة في الوزن. ونصحت الصحة في رسائل توعوية لها: لتهيئة المعدة بشكل تدريجي صباح يوم العيد يجب البدء بكميات قليلة وتجنب الأطعمة الدسمة.









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