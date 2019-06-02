طقس 29 رمضان ممطر مع برد على هذه المناطق

2019-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس يوم غد الاثنين 29 رمضان.

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وقالت الأرصاد إن الفرصة ما تزال مُهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على بعض مناطق المملكة، منها مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تتأثر بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، يمتدّ تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

وتوقّعت الأرصاد بشأن طقس يوم غد 29 رمضان، تكوُّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف وحائل، أما مناطق الحدود الشمالية، والشرقية، والقصيم والرياض فتنشط فيها الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ما يحُدّ من مدى الرؤية الأفقية.