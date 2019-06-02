كابلات كهربائية متدلية تهدد سكان محلية جازان‎ منذ 5 سنوات!

2019-06-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

شكا عدد من سكان قرية محلية التابعة لمركز وادي جازان من وجود كابلات كهربائية متدلية على إحدى الشوارع الضيقة وأمام عدد من المنازل في القرية، حيث تم توصيل الكابلات الكهربائي للمنازل دون القيام بالحفر، وأصبحت متدلية على الشارع وأمام عدد من المنازل مُعرضةً السكان والمارة والأطفال للخطر، منذ أكثر من خمسة سنوات.

وقال عبده حدادي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إن الكابلات الكهربائية المتدلية تشكل خطرًا على السكان والمارة والأطفال، وأصبحت مُعرضاً للتلف عند مرور شاحنات الصرف الصحي أو عند هبوب الرياح الشديدة، بالإضافة إلى وجود صناديق للضغط العالي تتسرب منها الزيوت وتصدر منها غازات وروائح كريهة وتضايقت منها أسرته والسكان.

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وأشار حدادي إلى أن المواطنين المتضررين رفعوا شكوى جماعية لشركة الكهرباء بجازان للسكان، بالإضافة إلى تسجيل عدة بلاغات، لكن دون جدوى ولم يتم معالجة الكابلات الكهربائية المتدلية وصناديق الضغط العالي، وذلك منذ أكثر من خمسة سنوات وحتى يومنا هذا.

وطالب الشاكون من مسؤولي شركة الكهرباء بجازان بوضع حل عاجل لصناديق الضغط العالي التي تصدر منها روائح وزيوت وللكابلات الكهربائية المتدلية التي تم تمديدها دون حفر أمام منازل السكان، قبل أن تقع كارثة لا تُحمد عقباها.