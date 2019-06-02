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الان تتابع رئيس مجلس الشورى: ولي العهد ينطلق بالمملكة إلى مراتب لا حد لها والان مع التفاصيل
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قال رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إن النظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- يحفظه الله- باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليًّا للعهد ترسم المستقبل وتحدد معالم واضحة لاستقرار المملكة العربية السعودية لسنوات قادمة بهمة الشباب وطموحهم الذي يمثله سمو ولي العهد.
ورفع رئيس مجلس الشورى- في تصريح صحفي- التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة مرور الذكرى الثانية على مبايعته وليًّا للعهد.
وأشار الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو ولي العهد منذ توليه أولى مسؤولياته التي أكسبته نظرة شمولية لواقع المملكة على مختلف الصعد، ونبعت من فكره القيادي الفذ خطط تكللت بوقوفه خلف منجز تنموي وحضاري يعد أنموذجًا للعديد من الدول يتمثل في رؤية المملكة 2030.
وشدد على أن الفكر الذي يتمتع به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يستند على أساس متين فقد نهل سموه من مدرسة خادم الحرمين الشريفين الإدارية والتي ورثها من أسلافه الملوك- يرحمهم الله-، مؤكدًا أن ولي العهد قد استشعر مكانة بلاده ويعمل جاهدًا لينطلق بها إلى مراتب لا حد لها في أفق دولي صاخب معتمدًا في ذلك على المولى سبحانه وتعالى ثم على جيل سعودي همته عالية وتطلعه بلا انتهاء.
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