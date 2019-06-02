شاهد.. إطفاء 61 ألف سيجارة بجوار الحرم المكي

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365 - هاني الثبيتي

اختتمت جمعية كفى ‏للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة المكرمة برنامجها التوعوي “معا ليكون الحرم بيئة نقية” بإشراف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ولجنة التوعية بأضرار التدخين بإمارة منطفة مكة وبشراكة استراتيجية مع مؤسسة أبوغزالة الخيرية.

وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة الاستاذ عبدالله بن داوود الفايز أن البرنامج يهدف إلى رفع الوعي لدى الزوار والمعتمرين بقدسية بلد الله الحرام وفرصة الإقلاع عن آفة التدخين التي تقتل الملايين كل عام مع تقديم الكروت التثقيفية والسواك وكذلك الخدمات العلاجية المجانية للراغبين في الإقلاع عن التدخين عبر العيادات الطبية الثابتة والمتنقلة.

وأوضح أنه استفاد من البرنامج أكثر من 141 ألف زائر ومعتمر ‏وساهم فريق كفى الميداني بإطفاء قرابة 61 ألف سيجارة وتوزيع 31 ألف سواك وقد لقي البرنامج تأييدا وإعجاباً كبيراً من الزوار والمعتمرين لما لمسوه من ضرر جراء التدخين وأذى كبير على الآخرين، كما رؤوا أن عليهم اغتنام شهر رمضان لتغيير العادات والسلوكيات الخاطئة ومنها التدخين.

وفي السياق نفسه قدم مدير جمعية كفى بمكة الاستاذ ابراهيم بن أحمد الحمدان شكره لجميع الجهات التي سهلت تنفيذ هذا البرنامج بداية بإمارة منطقة مكة ورئاسة الحرمين والأمن العام ووزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وشريك المشروع الاستراتيجي مؤسسة أبوغزالة الخيرية.