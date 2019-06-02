الان تتابع الصواعق الرعدية تسبب في نشوب حريق بمجموعة نخيل بالمدينة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المدينة -الخليج 365 -عبدالله العازمي تسببت الصواعق الرعدية في نشوب حريق في مجموعة من النخيل بمحافظة خيبر بالمدينة المنورة.

ووفقا للمتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد بن مبارك الجهني، فإن فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث الحريق وقع بوادي الصبيخه بمحافظة خيبر عصر هذا اليوم الأحد في مجموعة من النخيل الغير مثمره بمساحة تقدر 2500 م٢ ويرجح أن تكون بسبب الصواعق الرعدية التي تعرضت لها المحافظة اليوم دون إصابات.

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