الان تتابع أمطار متوسطة على مكة.. ومطالبات بالابتعاد عن مجاري السيول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:52 م, 2 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيها متقدما بهطول أمطار رعدية مصحوبة بتدني للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على محافظات أضم والجموم والطائف والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وجدة وخليص ورابغ وميسان.

ودعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

وطالب الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، بالابتعاد عن مجاري السيول في جدة والقنفذة بسبب هطول أمطار متوسطة.

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