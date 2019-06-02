أسعار تذاكر قطار الحرمين 1440

تتابعون أسعار تذاكر قطار الحرمين وكيفية حجز تذاكر قطار الحرمين الشريفين إلكترونياً، حيث أن كيفية حجز تذاكر قطار الحرمين هو أحد أهم الأمور التي تشغل الحجاج والمعتمرين وحتي المواطنين السعوديين العاديين، والآن أصبح حجز التذاكر هو أحد أبسط الأمور، فقد وفرق المملكة العربية السعودية موقع مخصص لحجز رحلات قطار الحرمين، وهذا لتوفير الوقت والجهد علي المستخدمين، والجدير بالذكر أن قطار الحرمين هو أحد أئمن الوسائل للتنقل حيث أنه أحد المشاريع الحكومية السعودية التي قام صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة بتمويله وتطويره، وقد تم الاهتمام بالقطار وإضافة العديد من التساهيل له وللمستخدمين بهدف تحقيق رؤية 2030 السعودية.

أسعار تذاكر قطار الحرمين

سعر تذكرة درجة الضيافة

مكة – مدينة 150 ريال مكة – جدة 40 ريال مدينة – جدة 126 ريال جدة- المدينة الاقتصادية 46 ريال

أسعار التذاكر بعد انتهاء الفترة الترويجية

من وإلي الأعمال الاقتصادية مكة – جدة 50 40 مكة – المدينة الاقتصادية 110 85 مكة- المدينة 250 150 جدة – المدينة الاقتصادية 65 50 جدة – المدينة 210 125 المدينة الاقتصادية – المدينة 150 100

مواعيد رحلات قطار الحرمين

80 08:00 08:43 08:46 09:30​ 09:33 11:05 الخميس-الجمعة-السبت-الأحد 1100 10:00 10:43 10:46 — — 13:02 الخميس-الجمعة-السبت-الأحد 3102 12:30 — — — — 15:25 الخميس-الجمعة-السبت-الأحد 170 17:00 17:43 17:46 18:30 18:33 20:05 الخميس-الجمعة-السبت-الأحد

شراء تذاكر قطار الحرمين

يمكنكم اتباع الخطوات التالية حتي يتم شراء تذاكر قطار الحرمين الشريفين

الدخول علي الموقع الرسمي لقطار الحرمين اختيار مسار الرحلة اختيار محطة الوصول والمغادرة اختيار عدد الركاب اختيار الدرجة

صور قطار الحرمين